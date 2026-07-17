В Ленинградском зоопарке объяснили, почему нельзя трогать капибар

Капибары могут быть опасны при близком общении. Они могут атаковать, если поймут, что им не убежать от опасности, поэтому этих животных трогать нельзя, рассказали ТАСС эксперты Ленинградского зоопарка.

"В первую очередь капибара - дикое животное, а значит, несмотря на свой меланхоличный нрав, может быть опасна при близком общении. Водосвинки - это животные-жертвы, а значит пугливы. Обычно они стараются убежать от опасности, но если не могут этого сделать - атакуют. Резкое движение, звук и даже объятия, которые они могут расценить как попытку фиксации, пугает животных, особенно если источник - незнакомые люди. И чтобы испугаться и принять решение укусить или побежать капибаре требуются считаные секунды, они очень быстрые и проворные при необходимости, хотя кажутся неуклюжими", - объяснили эксперты.

Даже люди с опытом работы с капибарами не всегда успевают среагировать и избежать травм, объяснили в Ленинградском зоопарке. В соответствии с нормами законодательства, капибары не входят в перечень животных, которые могут быть допущены до физического контакта с посетителями.

При этом, как сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, в Санкт-Петербурге посетителям пространства "Бар Капибар" разрешали гладить и кормить животных. По данному факту Россельхознадзор возбудил дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ.

О капибарах

Капибара - крупнейший грызун в мире родом из Южной Америки. Взрослая капибара весит 40-60 кг, живет по берегам рек и водоемов и питается исключительно растительной пищей.

Капибары получили популярность в интернете, когда в Сети начали появляться видео из азиатских зоокафе и парков с капибарами. В Японии и Китае довольно много таких заведений и капибар там очень любят за их неторопливый "созерцательный" образ жизни. И капибары стремительно стали набирать популярность по всему миру, особенно среди детей и подростков.

В Ленинградском зоопарке в данный момент живет одна капибара - пожилой самец по кличке Ермак. Одиночно он содержится из-за того, что в конце прошлого года из-за старости умерла самка Кайса, все их детеныши разъехались по другим зоопаркам. Подселение новой соседки станет большим стрессом, а, значит и ударом по здоровью, для возрастного животного. Самцы капибар и в природе могут жить одиночно, поэтому Ермак не страдает - он с удовольствием ест, купается, охотно участвует в тренингах, отметили в зоопарке.