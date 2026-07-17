Названа причина смерти вдовы Маслякова

Причиной смерти режиссера КВН и вдовы бывшего руководителя телеигры Александра Маслякова Светланы стала продолжительная болезнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее сына, телеведущего Александра Маслякова-младшего.

Какая болезнь была у нее, он не раскрыл.

Умерла вдова Александра Маслякова

О смерти вдовы Маслякова стало известно ранее 17 июля. Ей было 78 лет. В КВН ее назвали великим режиссером и добавили, что она была верной соратницей своего супруга и всегда подавала пример начинающим участникам телеигры.

Светлана Маслякова (в девичестве — Семенова) родилась в 1947 году в Москве. Окончила Всесоюзный юридический заочный институт. Пришла в КВН в 1966 году в качестве ассистента режиссера, позднее стала режиссером программы. В 1971 году она вышла замуж за Маслякова. После закрытия КВН в 1972 году работала в Главной редакции пропаганды Центрального телевидения. В 1993 году вернулась в КВН в качестве режиссера телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (АМиК). В 2016 году стала главным редактором телеканала КВН ТВ.