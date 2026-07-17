Умерла вдова Александра Маслякова

Умерла режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова, говорится в сообщении международного клуба. Ей было 78 лет.

Светлана Маслякова (в девичестве Семенова) — режиссер, член Академии российского телевидения, одна из ключевых фигур в истории КВН. Родилась 11 октября 1947 года в Москве.

С 1966 года работала в Молодежной редакции Центрального телевидения, начинала ассистентом режиссера «Клуба веселых и находчивых». Более 20 лет трудилась в Главной редакции пропаганды ЦТ, а с 1993 года — в «Творческом объединении АМИК». Участвовала в отборах команд КВН, просмотрах и корректировке выступлений, стояла у истоков многих проектов. С 2007 года являлась членом Академии Российского телевидения.