Пикник Афиши х Сбер и Московский рынок в Санкт-Петербурге запускают серию караоке-вечеров

«Пикник» в Северной столице состоится 8 августа 2026 года, а готовиться к нему можно уже сейчас. Московский рынок открывает серию караоке-вечеров, на которых можно будет спеть песни артистов Пикника Афиши х Сбер, почувствовать атмосферу летнего праздника и поучаствовать в розыгрыше билетов на фестиваль.

© Московский рынок

Караоке-вечера пройдут 18 июля, 25 июля и 1 августа 2026 года, объединяя всех, кто уже считает дни до «Пикника». Перед легендарным фестивалем караоке – это небольшая репетиция и отличная возможность вспомнить любимые песни, чтобы подпевать на Елагином острове. В программе – хиты артистов фестиваля и не только: FEDUK, Cream Soda, Zoloto, GONE.Fludd, Найка Борзова и других.

Караоке откроется на гостеприимном Московском рынке Петербурга – гастрономическом историческом пространстве. Сегодня здесь работают более 20 ресторанных концепций, кафе, баров и лавок, а насыщенная событийная программа сделала его одной из самых живых городских площадок Северной столицы.

8 августа Пикник Афиши х Сбер развернется на Елагином острове. Гостей ждут луна-парк под открытым небом, гастрономические проекты, дизайнерский маркет, мастер-классы, спортивные активности, 5 сцен и более 50 артистов.

Вход — по регистрации.

Место проведения: Санкт-Петербург, Московский рынок, ул. Решетникова, 12.

Даты и время:

18 июля, 18:00,

25 июля, 18:00,

1 августа, 18:00.

Билеты на Пикник Афиши х Сбер можно приобрести на сайте.