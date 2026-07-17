Вдову ведущего Юрия Николаева похоронили в Москве
Сегодня, 17 июля, состоялись похороны вдовы легендарного ведущего Юрия Николаева Элеоноры. Она обрела приют на Троекуровском кладбище.
Сообщается, что Элеонора Николаева умерла 12 июля. Ей было 74 года. Вдову Юрия Николаева похоронили рядом с мужем на 21 участке Троекуровского кладбища. Могила покойной буквально утонула в цветах: белых и красных розах, лилиях и ирисах, передает РИА Новости.
Отметим, что супруга скончалась через восемь месяцев после смерти Юрия Николаева. Они были женаты с 1975 года. Детей у пары не было.
Напомним, Юрий Николаев пришел на телевидение в 1973 году. Долгие годы он был ведущим одной из самых популярных музыкальных программ на ТВ — "Утренняя почта". Кроме того, он вел "Голубой огонек", "Спокойной ночи, малыши!", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". Николаев удостоен звания народного артиста России.
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