«Подрастающий паразит»: врач рассказала об опасности «наноклещей»

Россияне все чаще жалуются на укусы крошечных клещей размером 1–2 мм, которых в народе прозвали «наноклещами». Однако, как пояснила Life.ru невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, речь идет не о новом виде, а о нимфах — промежуточной стадии развития иксодовых клещей.

Как уточняется, «нимфа — это подрастающий паразит». Период активности приходится на июль–август. Нимфы обитают в нижних ярусах травы и кустарников, не поднимаясь выше колена человека. Их мелкие размеры делают обнаружение крайне затруднительным — чаще всего человека замечает паразита уже после того, как тот присосался. Основными прокормителями нимф являются грызуны, белки и ежи, но они охотно нападают и на людей.

Роспотребнадзор прояснил ситуацию с "Наноклещами"

Несмотря на небольшой размер, нимфы переносят те же инфекции, что и взрослые особи: вирус энцефалита, возбудителей болезни Лайма, эрлихиоза и анаплазмоза. Возможно одновременное заражение несколькими патогенами, что повышает риск тяжелого течения болезни.

Меры защиты остаются прежними: закрытая одежда, репелленты и тщательный осмотр тела и вещей после прогулок в лесу, парке или на садовом участке. Из-за миниатюрных размеров нимфу легко принять за соринку или родинку.