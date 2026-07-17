Названа причина смерти вдовы телеведущего Юрия Николаева
Причиной смерти вдовы народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева Элеоноры Николаевой, которая ушла из жизни спустя восемь месяцев после смерти мужа, стал гепатит C. Об этом ТАСС сообщили в семье.
"Гепатит C стал причиной смерти", - сказал собеседник агентства.
Телеведущая Ангелина Вовк подтвердила ТАСС, что Элеонора Николаева умерла 12 июля на 75-м году жизни.
"Элеоноры не стало в больнице. У нее инсульт был 19 мая, и после него она не вышла. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось", - уточнила собеседница агентства.
Ранее стало известно, что Элеонору Николаеву похоронили рядом с супругом на Троекуровском кладбище.
Юрий Николаев скончался 4 ноября 2025 года на 77-м году жизни. Супруги состояли в браке с 1975 года. По образованию Элеонора Николаева была экономистом, она помогала мужу в работе над его телевизионными проектами, в том числе, занималась финансовой документацией студии, выпускавшей программу "Утренняя звезда".