Как сложились судьбы жен пожизненно осужденных в России

Недавняя женитьба пожизненно осужденного в Казани Ильназа Галявиева стала шоком для многих россиян: почему 18-летняя девушка решила связать свою жизнь с человеком, погубившим семерых детей и двоих взрослых в гимназии? Психиатры говорят об эмоциональной незрелости молодой жены.

Однако в истории пенитенциарной системы России было еще несколько браков с "пожизненниками", когда невестами становились уже взрослые девушки. Их судьбы - в обзорном материале "РГ".

Николай Королев и Вероника Королева (внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Место бракосочетания: "Полярная сова"

Отношения Николая и Вероники - это один из самых громких, юридически прецедентных и в то же время радикальных браков в истории российской пенитенциарной системы. Их союз изменил законодательство России, но закончился новыми уголовными делами для обоих.

Вероника и Николай были знакомы еще до ареста мужчины в 2006 году. Они вращались в одной праворадикальной среде. Когда Королева приговорили к пожизненному сроку за теракт на Черкизовском рынке, Вероника не прервала связь. Она начала регулярно писать ему в колонию "Полярная сова" на Ямале. В 2010 году они официально зарегистрировали брак прямо в колонии.

Пожизненно осужденным в первые 10 лет срока были полностью запрещены длительные трехдневные свидания. Им разрешались только короткие встречи через стекло.

Вероника и адвокаты Королева развернули беспрецедентную судебную кампанию. Они дошли до Конституционного суда РФ, доказывая, что запрет на свидания нарушает права не столько самого преступника, сколько его невиновной законной жены. Конституционный суд в 2016 году изменил закон, разрешив "пожизненникам" длительные свидания с первого года заключения.

Пара отчаянно хотела завести ребенка. Так как свидания долго не разрешали, Вероника через суды требовала дать ей право на искусственное оплодотворение (ЭКО) от мужа. Она добивалась, чтобы биоматериал Королева вывезли из колонии или чтобы в "Полярную сову" пустили гражданских врачей. В итоге в ноябре 2021 года ей удалось провести процедуру.

Но летом 2023 года Веронику Королеву арестовали в Москве. По версии следствия, она вместе с мужем, который координировал процесс из колонии, пыталась создать экстремистское сообщество.

В итоге Второй Западный окружной военный суд приговорил Веронику Королеву к 11 годам колонии, а Николай Королев получил второй пожизненный срок.

Александр Бычков и Кристина Бычкова

Место бракосочетания: "Вологодский пятак"

История Кристины Варр и "белинского потрошителя" Александра Бычкова - один из редких примеров так называемой гибристофилии (влечения к опасным преступникам), вышедшей на международный уровень. Гражданка США не просто увлеклась маньяком-каннибалом, но и связала с ним свою жизнь, несмотря на колоссальные географические и режимные барьеры.

Кристина узнала об истории Бычкова из зарубежных криминальных хроник и документальных фильмов, переведенных на английский язык. Шокирующие подробности дела (Бычков убил 9 человек в Пензенской области и занимался каннибализмом) не отпугнули девушку, а вызвали у нее сочувствие. Она решила, что Александр - "глубоко несчастный, раскаявшийся и добрый человек", которого сломало тяжелое детство.

Первое письмо Кристина прислала матери Бычкова, Ирине, в Пензенскую область. Ради общения с Александром американка начала интенсивно учить русский язык. Вскоре между ними завязалась регулярная и очень плотная переписка.

Через несколько лет дистанционного романа Кристина Варр приняла решение приехать в Россию, чтобы официально зарегистрировать брак с пожизненно осужденным. Роспись состоялась непосредственно в стенах исправительной колонии особого режима на острове Огненный. Мероприятие прошло без гостей и праздничных атрибутов, в присутствии сотрудников ФСИН и сотрудника ЗАГСа. Кристина официально взяла фамилию мужа, став Бычковой.

Регистрация брака дала паре законное право на длительные свидания. Во время одной из таких трехдневных встреч Кристина забеременела и впоследствии родила от Бычкова сына.

На сегодняшний день их брак продолжает существовать, однако пара сталкивается с огромными трудностями. Кристина пыталась оформить Александру американское гражданство на основании брака, рассчитывая на последующую экстрадицию Бычкова в тюрьму США, откуда, по ее мнению, его было бы легче освободить по УДО. Но российское правосудие и дипломатические ведомства полностью исключают возможность экстрадиции серийного убийцы. Бычков остается в "Вологодском пятаке" без каких-либо шансов на изменение меры пресечения.

Кристина проживает за границей вместе с их общим ребенком. Из-за текущей международной обстановки, визовых сложностей и логистики ее личные визиты в вологодскую колонию стали крайне редкими. Тем не менее она продолжает финансово поддерживать Александра (оплачивает тюремный ларек) и регулярно писать ему письма, по-прежнему надеясь на его гипотетическое освобождение.

Место бракосочетания: "Вологодский пятак"

Их знакомство завязалось весной 2018 года по переписке. 43-летняя Виктория, жительница Перми, имела юридическое образование и до 2001 года работала в милиции в следственном отделе.

В руки ей попала статья об Олеге Михайлове - киллере, виновном в 9 убийствах. Как бывшего юриста и следователя Викторию до глубины души поразил один факт - Михайлов был единственным штатным киллером 90-х, который добровольно написал явку с повинной. Активное содействие следствию должно было спасти его от пожизненного срока, но суд все равно назначил ему высшую меру.

Виктория посчитала это несправедливостью, разыскала адрес колонии "Вологодский пятак" и написала Михайлову письмо со словами поддержки.

Роман развивался стремительно через письма. Виктория признавалась, что с обычными мужчинами на воле ей было скучно, а в Олеге она увидела глубокого, начитанного и полностью раскаявшегося человека. Свадьбу сыграли в сентябре 2018 года прямо на острове Огненный. На роспись сотрудница ЗАГСа приехала прямо в ИК-5. На невесте было строгое белое платье, на женихе - стандартная синяя роба пожизненно заключенного с нашивками. Церемония прошла под конвоем, но молодоженам разрешили устроить чаепитие с праздничным тортом и пригласить прессу.

У Виктории уже есть четверо детей - двое старших и двое маленьких от прошлых браков. Ее решение выйти замуж за серийного убийцу шокировало знакомых, но женщина осталась непреклонна, заявив, что "Олег образца 90-х годов и Олег сейчас - это два абсолютно разных человека".

Для Олега Михайлова этот брак стал третьим по счету. Пара продолжает оставаться в официальном статусе мужа и жены, выстраивая жизнь по правилам особого режима. Главная цель Виктории как бывшей сотрудницы органов - добиться смягчения приговора для мужа. Она регулярно собирает документы, подает апелляции и пытается доказать, что его явка с повинной должна аннулировать пожизненное заключение и заменить его на фиксированный срок (который он уже отсидел, так как находится в тюрьме с начала 2000-х годов). Пока суды оставляют приговор в силе.

Семья живет на два региона - Пермь и Вологодская область. По действующему законодательству пара имеет право на два длительных свидания (по 3 дня) в год в специально оборудованном блоке колонии. Виктория регулярно проделывает этот путь, чтобы навестить мужа. Сам Михайлов в интервью отмечает, что "научился жить одним днем и благодарен Богу за то, что обрел любовь даже в таких условиях".

Взгляд эксперта

Мария Касперович, психиатр:

- Явление так называемых ждуль - женщин, которые строят отношения с заключенными и годами ждут их освобождения, - специалисты рассматривают прежде всего как психологический, а не психиатрический феномен. Это не диагноз и не отдельное психическое расстройство.

Такие отношения часто привлекают женщин с выраженной потребностью быть нужной, спасать, заботиться и чувствовать себя единственным близким человеком для партнера. В подобных историях создается особая романтика: письма, ожидание встреч, ощущение запретной любви и вера в то, что "со мной он станет другим".

Эта идеализированная картина нередко оказывается сильнее объективной реальности.