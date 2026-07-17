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ВЦИОМ: 45% россиян прогнозируют замену телевидения видеосервисами

ТАСС

Почти половина граждан России (45%) считает, что в ближайшие годы видеосервисы полностью заменят традиционный просмотр телеканалов. Такие данные из исследования АЦ ВЦИОМ представил генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения Константин Абрамов на Российской креативной неделе.

ВЦИОМ: 45% россиян прогнозируют замену телевидения видеосервисами
© ТАСС
"На вопрос, по вашему мнению, видеосервисы в ближайшие годы заменят или не заменят обычный просмотр телеканалов на ТВ. Ну, 45% говорят, что точно заменят или скорее заменят, 44% говорят, что скорее не заменят, точно не заменят. Можно сказать, что разделилась практически поровну доля наших граждан", - приводятся в сообщении слова Абрамова.

При этом он подчеркнул, что общественные настроения все в большей степени формируются в сетевой фрагментированной коммуникационной среде. По данным АЦ ВЦИОМ, совокупная аудитория телевидения составляет 76%, ежедневный охват - 46%, тогда как интернетом ежедневно пользуются 83% граждан.

Абрамов также отметил, что доверие к блогам и новым медиаплатформам находится в зоне кризиса: им доверяют только 26% опрошенных, тогда как 43% не доверяют.

Опрос проводился в 2022-2026 годах методом формализованного телефонного интервью. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.