ВЦИОМ: 45% россиян прогнозируют замену телевидения видеосервисами

Почти половина граждан России (45%) считает, что в ближайшие годы видеосервисы полностью заменят традиционный просмотр телеканалов. Такие данные из исследования АЦ ВЦИОМ представил генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения Константин Абрамов на Российской креативной неделе.

"На вопрос, по вашему мнению, видеосервисы в ближайшие годы заменят или не заменят обычный просмотр телеканалов на ТВ. Ну, 45% говорят, что точно заменят или скорее заменят, 44% говорят, что скорее не заменят, точно не заменят. Можно сказать, что разделилась практически поровну доля наших граждан", - приводятся в сообщении слова Абрамова.

При этом он подчеркнул, что общественные настроения все в большей степени формируются в сетевой фрагментированной коммуникационной среде. По данным АЦ ВЦИОМ, совокупная аудитория телевидения составляет 76%, ежедневный охват - 46%, тогда как интернетом ежедневно пользуются 83% граждан.

Абрамов также отметил, что доверие к блогам и новым медиаплатформам находится в зоне кризиса: им доверяют только 26% опрошенных, тогда как 43% не доверяют.

Опрос проводился в 2022-2026 годах методом формализованного телефонного интервью. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.