Жителей российского региона предупредили о сильных ливнях

В центре европейской части России наступает резкое потепление. Как сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, после холодной ночи воздух в средней полосе прогреется до 20-22 градусов, а к воскресенью — до 27-28 градусов.

Солнечную погоду и слабый ветер обеспечит антициклон, который задержится в регионе до вторника. Затем температура вернется к среднестатистическим летним значениям: во вторник и среду ожидается около 21-23 градусов тепла с небольшими дождями. По словам метеоролога, подобные колебания сохранятся до конца месяца, поэтому устойчивого зноя не предвидится.

«Там нормальная среднеполосная, среднерусская летняя погода», — рассказал Шувалов.

В то же время на Урале выходные ознаменуются сильными ливнями — выпадет до половины месячной нормы осадков. Улучшение наступит со вторника, когда дожди прекратятся, а температура начнет расти. На юге страны жара усилится: в начале следующей недели в Краснодаре прогнозируется 34-36 градусов. Для аграриев такие условия оказались идеальными.

«Учитывая, что весной было много влаги, вид на урожай там очень и очень хороший», — отметил эксперт.

Долгосрочный прогноз на август специалист давать отказался, пояснив, что точность таких предсказаний лишь немного превышает 60 процентов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец Москве ожидается пик жары. Воздух прогреется до 29 градусов, а небо останется безоблачным.