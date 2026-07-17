Дочь Меладзе заработала сотню штрафов на своем Mercedes

23-летняя Арина Меладзе с 2021 года передвигается на Mercedes-Benz GLA стоимостью около 3,5 млн рублей. Как сообщает Mash, с августа 2023 года на нее было выписано около 100 штрафов на общую сумму 82 750 рублей.

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Основная часть нарушений — превышение скорости и неоплаченная парковка. Кроме того, автомобиль шесть раз попадал в мелкие аварии.

Один из штрафов за парковку, выписанный в сентябре 2025 года, остался неоплаченным, в связи с чем дело было передано в суд. Мировой суд назначил наказание по административной статье и обязал выплатить сумму в двойном размере — 10 тыс. рублей. Сама Арина Меладзе в беседе с Mash отказалась от комментариев, лишь посмеявшись в ответ на вопросы.

Ранее Mash сообщил, что актриса Наталья Бочкарева получила 50 штрафов на 63 тысяч рублей на своем Mercedes-Benz за 2025 год. По информации канала, большинство штрафов — за превышение скорости на 20-40 км/ч. Зафиксировано 37 эпизодов, которые обошлись Бочкаревой почти в 28 тысяч рублей.