Больше 900 человек выгнали со сдачи ЕГЭ без права пересдачи на год

В 2026 году с единого государственного экзамена удалены 917 человек без права пересдачи в течение года. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«К сожалению, удаленные у нас были, все изощреннее у нас методы, когда некоторые ребята выбирают вместо того, чтобы учиться, осваивать другие науки, как обмануть систему», — сказал Музаев.

По его словам, в прошлом году таких учеников было 915 — ситуация практически не изменилась.

Всего в этом году ЕГЭ сдавали около 700 тысяч человек. Основной период экзаменов завершился, в регионах началась обработка результатов. Рособрнадзор продолжает мониторинг нарушений, в том числе с использованием систем видеонаблюдения и нейросетей.