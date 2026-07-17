Распространившийся в СМИ термин "наноклещи" неверный, поскольку это не новый вид, а нимфы - молодые особи иксодовых клещей, рассказали в Роспотребнадзоре.

"Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью", - говорится в канале ведомства в Max.

Благодаря своему небольшому размеру (всего около 1-2 мм) такие клещи могут долго оставаться незамеченными на теле. При этом они являются полноценными переносчиками природно-очаговых инфекций, включая клещевой энцефалит, анаплазмоз и болезнь Лайма.

В связи с высокой активностью клещей летом Роспотребнадзор рекомендует избегать высокой травы и густого кустарника в лесопарковых зонах, передвигаться исключительно по оборудованным тропам и применять акарицидные и репеллентные средства в соответствии с инструкцией. Также стоит надевать закрытую одежду светлых тонов, а брюки заправлять в обувь или носки. По возвращении домой нужно осматривать и себя, и домашних животных.

Наноклещи начали атаковать россиян

При обнаружении клеща необходимо плавно извлечь его с помощью стерильного пинцета или специализированного устройства, зафиксировав максимально близко к коже. Затем следует обработать место укуса антисептиком, поместить насекомое в герметичную емкость и отнести в клинику для лабораторного исследования.