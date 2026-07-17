Назван самый популярный предмет по выбору на пересдаче ЕГЭ в этом году

На пресс‑конференции, где подвели итоги пересдачи ЕГЭ, глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал самый востребованный предмет среди пересдающих — им оказалось обществознание.

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По словам Музаева, этот предмет выбрали свыше 30 тысяч выпускников.

В числе других популярных дисциплин — информатика (более 22 тысяч участников) и русский язык (свыше 21 тысячи человек).

Ранее стало известно, что в российских школах решили ввести начальную военную подготовку с нового учебного года

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