Назван самый популярный предмет по выбору на пересдаче ЕГЭ в этом году
На пресс‑конференции, где подвели итоги пересдачи ЕГЭ, глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал самый востребованный предмет среди пересдающих — им оказалось обществознание.
По словам Музаева, этот предмет выбрали свыше 30 тысяч выпускников.
В числе других популярных дисциплин — информатика (более 22 тысяч участников) и русский язык (свыше 21 тысячи человек).
Ранее стало известно, что в российских школах решили ввести начальную военную подготовку с нового учебного года