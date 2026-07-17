Наноклещи начали атаковать россиян

Этим летом россияне стали чаще жаловаться врачам на укусы крошечных клещей размером 1–2 мм, сообщает Shot.

Речь идет о нимфах иксодовых клещей — промежуточной стадии развития между личинкой и взрослой особью. Несмотря на микроскопические размеры, эти паразиты переносят те же инфекции, что и взрослые особи.

Как пояснил биолог Илья Гомыранов, если нимфа питалась кровью зараженного животного, она может передать человеку клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз и другие заболевания. Основная опасность «наноклещей» — их сложно заметить, поэтому они остаются на теле дольше, что повышает риск заражения.

Меры защиты те же, что и от взрослых клещей: осмотр тела и одежды после прогулок в лесу и парках, светлая одежда и применение репеллентов. В ряде регионов России отмечен рост доли клещей, инфицированных боррелиозом.

Ранее сообщалось, что, по данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 16 июля в медучреждения Орловской области с жалобами на присасывание клещей обратились 1778 человек, из которых 489 — несовершеннолетние.