Эксперты назвали три самых популярных вида кофе в Москве

Капучино остается самым популярным кофейным напитком у жителей столицы, в число лидеров также входят раф, латте и бамбл, который особенно востребован летом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали представители ресторанного и кофейного рынка.

«Капучино держится на первом месте очень долго, долгие годы. В число топовых напитков входит раф – это наше московское изобретение, московская гордость. Также входят разные версии кофе с молоком», – сообщил директор департамента бариста «Кофемании», чемпион мира по приготовлению кофе в джезве Глеб Невейкин.

По его словам, летом привычная тройка может меняться за счет холодных позиций, в том числе напитка бамбл, который также был придуман в Москве.

«Летом достаточно популярны холодные кофейные напитки. Например, бамбл, который тоже был изобретен в Москве, а сейчас уже распространился повсеместно. Летом он появляется в топ-3. Еще одна тенденция последних нескольких лет – эспрессо-тоник», – отметил Невейкин.

В сети «Правда кофе» агентству сообщили, что капучино лидирует с большим отрывом от латте, а в число наиболее популярных классических напитков также входит американо. «Среди добавок москвичи чаще выбирают ваниль, карамель и соленую карамель, среди растительных напитков – кокосовый», – добавил представитель сети.

В свою очередь лидер корпоративной розницы кофеен «Дринкит» Алена Мельниченко отметила, что спрос заметно зависит от погоды и времени суток.

«В топе напитков у нас традиционно остаются классические позиции: капучино, латте и напитки на основе черного кофе. Также большой популярностью пользуются напитки с сырной пенкой и различными вариантами кастомизации. При этом выбор гостей сильно зависит от сезона и погоды. В жаркие дни спрос заметно смещается в сторону холодных напитков», – рассказала Мельниченко.

По ее словам, летом особенно хорошо продаются напитки с фруктовыми вкусами, а утром и во второй половине дня гости делают разный выбор.

«Утром гости чаще выбирают классические напитки – фильтр-кофе, черный кофе и капучино, которые хорошо сочетаются с завтраком. Во второй половине дня растет интерес к более сложным и персонализированным напиткам: с альтернативным молоком, дополнительными ингредиентами и сезонными вкусами», – добавила Мельниченко.

Кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Софья Главина также связала различия между утренними и вечерними заказами со сменой портрета потребителя. Утром основными покупателями становятся офисные сотрудники, которые берут крепкий кофе навынос, чаще большой капучино или американо с минимальным количеством сахара. После обеда посетители чаще остаются в заведении, заказывают десерты, декаф, авторское какао и молочные коктейли.

«Согласно данным аналитиков рынка общепита и операторов фискальных данных, предпочтения москвичей остаются консервативными – лидируют капучино, латте и раф-кофе. Однако растет популярность авторских кофейных напитков. Если учитывать, что их ассортимент включает множество позиций, эта категория однозначно входит в топ-3. Летом также заметно увеличивается доля холодных напитков, в том числе айс-латте и колд брю, однако по общему объему продаж они пока уступают классическим вариантам», – рассказала она.

При этом москвичи все чаще выбирают формат навынос. По данным эксперта, с января 2025 года по январь 2026 года число точек, работающих только в таком формате, выросло на 5%, тогда как количество классических кофеен сократилось на 12%.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отметил, что кофе превратился в отдельный формат городского досуга.

«Свободного времени у людей не очень много, денег, чтобы пойти в ресторан или даже в кафе и где-то полноценно пообедать, тоже не всегда достаточно. Поэтому они говорят: «Мы лучше выпьем чашечку кофе, закажем небольшое кондитерское изделие или какую-нибудь закуску, посидим и проведем время», – рассказал Бухаров.

По его словам, развитию кофейного рынка также способствует отказ части горожан от алкоголя.

«Люди говорят, что не употребляют алкоголь, но им хочется куда-то выйти, посидеть, посетить заведение и выпить кофе. В связи с этим рынок сегодня развивается», – добавил Бухаров.

Популярности авторских напитков помогают необычные названия. Коммерческий директор и партнер кафе-кондитерской «буше» Роман Певзнер считает, что нейминг превращает обычный напиток в новый городской опыт.

«В продуктах удовольствия, к которым относятся напитки и десерты, название работает как мотиватор. Новое название обещает новый опыт, возможность присоединиться к тренду или даже просто повод для того, чтобы выложить сторис и сказать: «Я уже пробовал», – рассказал Певзнер.

Он добавил, что необычное название может позволить заведению повысить цену, однако надолго такой напиток закрепляется в меню только при хорошем качестве.