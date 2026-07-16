РИА Новости: Время прохождения границы с РФ в Эстонии увеличилось до 30 часов

В связи с сокращением времени работы эстонского контрольно-пропускного пункта в Нарве на границе с РФ время прохождения процедур увеличилось до 20-30 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонские социальные сети.

Отмечается, что желающие попасть в Россию вынуждены ночевать на улице.

При этом желающие пересечь границу с РФ жалуются на чрезмерно медленный и тщательный досмотр на эстонской таможне и на постоянно увеличивающиеся списки товаров, запрещенных к вывозу из страны.

При этом на обратном пути из России в Эстонию подобных проволочек не возникает.

Ранее сообщалось, что с 15 июня КПП "Нарва-1" перешел на 12-часовой режим работы - с 07:00 до 19:00.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что сокращение работы погранпункта на четыре часа позволит Таллину "эффективнее распределять сотрудников для охраны государственной границы".