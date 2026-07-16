Безруков заявил, что ИИ сможет помочь сценаристам, но не заменит их

Искусственный интеллект может помочь сценаристам в их работе, но не сможет полностью заменить представителей этой профессии. Таким мнением народный артист России Сергей Безруков поделился с ИС «Вести».

«Никогда искусственный интеллект не заменит творчество сценариста. Помочь сценаристу возможно, но всё равно заменить сценариста до конца невозможно, равно как режиссёра, равно как и актёра тоже», — поделился звезда «Бригады».

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что песни, созданные искусственным интеллектом, способны составить конкуренцию реальным артистам и, более того, задать тренды. Он подчеркнул, что нейросети умеют генерировать треки, которые хочется переслушивать и добавлять в «Избранное».

По мнению продюсера, слушатели станут реже ходить на лайв‑концерты, поскольку нейросеть сможет воспроизвести любое шоу и голос. При этом, по мнению Пригожина, живого артиста искусственному интеллекту всё равно не заменить.