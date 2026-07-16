РСТ: Черногория не пользуется большим спросом у российских туристов

Черногория не пользуется большим спросом у российских туристов, при этом поток путешественников из России остаётся значимым для экономики страны. Об этом РИА Новости сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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Как уточнили в союзе, за январь — август 2025 года страну посетили более 123 тыс. россиян.

Подчёркивается, что туризм формирует около 25% ВВП Черногории, поэтому российский турпоток имеет значение для её экономики, хотя для российского туристического рынка это направление не является определяющим.

Ранее издание Dan со ссылкой на источник писало, что власти Черногории могут с 1 октября ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туроператоры пока не получали официальных уведомлений об изменении правил въезда в страну.