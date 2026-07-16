Никита Михалков высказался о роли СВО в жизни россиян

Известный кинорежиссер Никита Михалков рассказал журналистам, что спецоперация оказала важное влияние на жизнь россиян, позволила людям многое переосмыслить. Об этом пишет «Царьград».

Артист отметил, что СВО — вынужденная акция, очень рискованная. Вместе с тем, добавил он, Россия не могла поступить иначе — в этом случае конфликт начался бы уже на российской территории.

По его словам, так как было (до СВО) не будет уже никогда. В связи с этим, если стране требуется встать на военные рельсы — следовательно, необходимо встать на военные рельсы.

«Я считаю, что СВО — может быть, это ужасно звучит — нам Бог послал: очнуться от морока. Многие очнулись. Только все равно мы живем в стране, часть которой воюет и гибнет, а часть — не хочет об этом знать», — констатировал Михалков.

Режиссер напомнил, что после Великой Отечественной войны граждане СССР были сплочены «общим горем, общей трагедией и общей победой», и это их объединило.

«Рассвет наступает после глубокой ночи. Эту ночь надо пережить. Для того чтобы дожить до рассвета, мы это право должны заслужить», — подчеркнул режиссер.

Ранее Михалков сообщил, что спецоперация позволила гражданам РФ осознать, прочувствовать угрожающую силу «разъедающего» влияния недружественных государств и понять, что интересы державы должны быть на первом месте.