Обнародован тревожный прогноз на зиму

Предстоящая зима может стать одной из самых снежных за последние годы. Такой предварительный прогноз озвучил в четверг, 16 июля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, зимний сезон 2026–2027 годов обещает быть чрезвычайно снежным, причем в каждом месяце предстоящей зимы осадков будет больше, чем минувшей зимой: "То, что было этой зимой, — ни о чем".

Тишковец объяснил это тем, что "мы каждые 30 лет пересчитываем климат". В частности, жители столичного региона "сдвинулись в климатическом плане где-то на широту Воронежа".

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В то же время эксперт подчеркнул, что "не сгущал бы краски", сообщает радио Sputnik.

Погода действительно преподносит неожиданные сюрпризы жителям многих российских регионов. Так, в Хабаровском крае за два дня до начала лета выпал снег — 30 мая замело дороги и населенные пункты.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что в будущем можно будет ожидать еще более резкие перепады температуры, чем в наши дни. В частности, эксперт назвал совершенно нормальной "апрельскую зиму" для европейской части России.