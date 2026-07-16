Жительница Подмосковья нашла в лесу «трубу мертвых»

Жительница Наро-Фоминска нашла в лесу редкий вид черных лисичек, который также называют «трубой мертвых» и «рогом изобилия» — вороночник рожковидный. Об уникальности этого гриба в беседе с корреспондентом REGIONS рассказал миколог Андрей Нижник.

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По его словам, женщина наткнулась на настоящее сокровище. Вороночник рожковидный считается одним из наиболее безопасных грибов, поскольку в основных местах сбора у него просто нет ядовитых двойников.

«Обнаружить вороночник в лесу — задача не из легких. Гриб искусно прячется в густом мху или под слоем прелой прошлогодней листвы. Внешне он напоминает обычный пожухлый лист, свернувшуюся сухую кору или обугленную веточку. Неопытный грибник почти наверняка пройдет мимо, даже не заметив его под ногами», — отметил миколог.

Он подчеркнул, что черная лисичка появилась в подмосковных лесах из-за затянувшегося влажного лета. Данный вид грибов растет в плотной почве и как раз после затяжных дождей, резюмировал эксперт.

Ранее стали известны самые грибные места Москвы и Подмосковья. В список вошли районы Серпухова, Чехова и Дмитрова.