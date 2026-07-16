У жительницы Татарстана начался некроз груди после липофилинга

Жительница Татарстана рассказала о тяжелых осложнениях после липофилинга, который ей сделали в альметьевской клинике. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

По ее словам, в мае 2025 года она пришла в клинику «Реамед» на липосакцию живота, после чего хирург предложил увеличить грудь за счет собственного жира. За процедуры женщина заплатила около 200 тыс. рублей, а после операции узнала, что ей также скорректировали подбородок и удалили родинку, хотя согласия на это, как она утверждает, не давала.

Спустя несколько месяцев грудь начала опухать и болеть, поднялась температура. Позже московские врачи диагностировали воспаление, фиброз и некроз обеих молочных желез. В ходе повторного вмешательства удалось сохранить лишь около 20% тканей — теперь женщине требуется сложная реконструкция. На лечение и обследования она уже потратила более 1,5 млн рублей.

Как только пострадавшая рассказала свою историю в соцсетях, клиника обвинила ее в клевете и подала иск о защите деловой репутации на 4 млн рублей. В «Реамеде» появившиеся у пациентки осложнения связывают с особенностями организма. Сейчас в ситуации разбирается Следственный комитет.