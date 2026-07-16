Милонов обратился к мужу Бородиной с неожиданным предложением

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил мужу телеведущей Ксении Бородиной, блогеру Николаю Сердюкову подписать контракт и пойти служить в армию. Об этом сообщает News.ru.

Бородина вышла замуж за Сердюкова в начале июня. Позже стало известно, что супруги отправились в путешествие и в том числе посетили Париж.

По мнению Милонова, люди, которые «бегут фотографироваться на фоне Эйфелевой башни», должны приостановить «какие-либо взаимоотношения с Россией, концерты и так далее».

«Они выбрали свою сторону, они показали, что мило их сердцу. Думаю, теперь этот человек из какого-то сельскохозяйственного региона, например, может подписать контракт и пойти служить в армию», - заявил депутат.

По словам Милонова, таким способом можно доказать, что человек - «нормальный», «одумался и пошел на фронт».