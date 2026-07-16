Астахов назвал крупнейшую актерскую победу погибшего Юрия Смирнова

Роль народного артиста РФ Юрия Смирнова в многосерийном фильме «Вечный зов» можно назвать одной из его крупнейших актерских побед. Как сообщает News.ru, об этом на церемонии прощания с артистом заявил актер Никита Астахов.

По мнению Астахова, это была очень трудная роль, однако у Смирнова она получилась.

«Потому что бывают роли получше, похуже. Профессионалы в этом разбираются. Он, сколько я его видел — в театре, в кино, — актер высочайшего уровня», — заявил актер.

Напомним, что Смирнов сыграл в «Вечном зове» Петра Полипова — мерзавца и предателя, который развалил колхоз. Зрители длительное время не могли отделить персонажа от его исполнителя. Сама картина пользовалась огромной популярностью в СССР. Артист ушел из жизни 11 июля в возрасте 87 лет.