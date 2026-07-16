Коллектив ЗАЭС продолжает контролировать работу и безопасность объекта

Коллектив полностью обеспечивает работу и безопасность Запорожской АЭС, несмотря на убийство украинскими войсками одного из руководителей станции, главного инженера Александра Яковлева. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Несмотря на тяжелую утрату, коллектив продолжает выполнять свои обязанности. Безопасность станции была и остается нашим безусловным приоритетом", - сказала она.

15 июля Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником служебный автомобиль ЗАЭС, в результате чего погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси осудил убийство Яковлева, назвав нападение на ЗАЭС и ее руководство "недопустимым". В СК по факту гибели Яковлева возбудили уголовное дело о теракте.