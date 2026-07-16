В Хостинском районе Сочи сошел сель

Сель сошел на дорогу в Хостинском районе Сочи после обильных осадков ночью и утром 15 июля. Об этом сообщается в канале муниципального центра управления города-курорта в "Максе".

© Соцсети

"В результате обильных осадков сошел сель на улице Армянской в Хостинском районе. Специалисты районной администрации уже приступили к расчистке территории", - говорится в сообщении.

Также работы по очистке дорог идут в Центральном районе Сочи на Виноградном переулке. В Дагомысе продолжается влажная уборка дорожного полотна.

Накануне власти сообщали, что только за один утренний час на территории города-курорта выпал 51 мм осадков. В результате дождей некоторые улицы оказались подтоплены, на ряде участков сошли сели.