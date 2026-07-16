Политику Борису Надеждину* запретили выезд из России

Поводом стало исполнительное производство, связанное с процедурой банкротства. Ограничение политику наложено Федеральной службой судебных приставов.

Как написал Надеждин в своём Telegram-канале, уведомление пришло через портал «Госуслуги». Дело было приостановлено ещё в начале прошлого года. Надеждин, заявил, что считает решение незаконным и намерен оспорить его в суде.

*Борис Надеждин получил статус иноагента на прошлой неделе, из-за чего лишился возможности участвовать в выборах в Госдуму по Мытищинскому округу. После этого политик публично допустил свой отъезд из страны.