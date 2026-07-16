В Подмосковье на выходных пройдет «Ночь в парке»

В Московской области в субботу, 18 июля, состоится общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Развлекательные программы запланированы более чем в 70 парках региона. Запланировано проведение концертов и тематических мастер-классов, а также фотовыставок и кинопоказов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

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Например, в Центральном парке Победы Долгопрудного состоятся интерактивная выставка «История города в темноте» и мастер-классы по созданию брелоков и сувениров. Для посетителей подготовили пижамную вечеринку и бой подушками.

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске приглашает всех желающих на концертные программы, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, интерактивную выставку ретроавтомобилей, гастрономическую ярмарку и автограф-сессию с бардами Подмосковья.

При этом в парк им. В. Талалихина в Подольске будут танцевальный мастер-класс, занятия медитацией и выставка картин «Ночь открытий». Всех желающих приглашают на кинопоказ и чайную церемонию под открытым небом.