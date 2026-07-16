Патриарх Кирилл назвал безумцами некоторых правителей в истории России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая с проповедью в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, заявил, что правители, пришедшие к власти после революции 1917 года, были безумными. Его слова приводит официальный сайт Русской Православной Церкви.

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Предстоятель отметил, что все действия тех лет противоречили историческому пути русского народа, а в Петрограде, как он выразился, «сосредоточилась вся скверна» — именно там произошёл переворот, начались репрессии и пролилась невинная кровь. Власти, по его словам, поставили цель построить общество всеобщего благоденствия, однако эти попытки, как он подчеркнул, ни к чему не привели.

При этом патриарх заметил, что даже среди высшего советского руководства были люди, тайно исповедовавшие веру. Он рассказал, что лично знал таких людей, в том числе учёных, которые вынуждены были скрывать свою религиозность и не могли открыто посещать храмы. По его мнению, любые внешние проявления веры в ту эпоху были сведены к минимуму и допускались лишь для того, чтобы избежать критики со стороны Запада, которой власть опасалась.