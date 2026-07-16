КС РФ: совершеннолетние дети могут лишить родителей прав за насилие над ними

Совершеннолетние граждане вправе требовать лишения родительских прав, если их родитель ранее совершил преступление против их половой неприкосновенности. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда РФ.

Правовой вопрос возник в связи с жалобой гражданки А. В июне 2023 года суд назначил ее отцу наказание в виде 14 лет и 6 месяцев лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности, совершенные в отношении заявительницы и ее несовершеннолетней сестры. Позднее по иску матери он был лишен родительских прав в отношении трех младших детей.

Однако, когда сама А. обратилась в суд с аналогичным требованием, ей отказали - суды всех инстанций сослались на статьи 54, 69 и 70 Семейного кодекса РФ, указав, что лишение родительских прав возможно только в отношении несовершеннолетних детей, тогда как заявительница уже достигла совершеннолетия на момент вынесения приговора в отношении ее отца.

Позиция Конституционного суда

В КС отметили, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции, однако их применение в системе действующего правового регулирования допускает ситуации, при которых совершеннолетние граждане, родители которых совершили в отношении них преступления против половой неприкосновенности, лишаются возможности требовать лишения родительских прав и, следовательно, прекращения правовой связи с таким родителем.

Как пояснили в суде, семейное законодательство не предусматривает механизма лишения родительских прав в отношении совершеннолетних детей, что ставит потерпевших в неравное положение с усыновленными, в отношении которых допускается отмена усыновления при доказанности аналогичных преступлений. При этом сохранение правовой связи между совершеннолетним потерпевшим и родителем-преступником затрагивает достоинство личности и ставит под сомнение эффективность государственных гарантий защиты прав и свобод, что несовместимо с конституционными гарантиями государственной защиты прав и свобод.

Конституционный суд постановил, что оспариваемые положения Семейного кодекса РФ не препятствуют рассмотрению и удовлетворению судами исков о лишении родительских прав, поданных совершеннолетними гражданами, в отношении которых их родитель ранее совершил преступление, являющееся основанием для лишения родительских прав. Такое истолкование и применение данных правил возможно лишь постольку, поскольку законодательством не предусмотрен иной правовой механизм, позволяющий прекратить правовую связь между родителем и достигшим совершеннолетия ребенком.

Дело заявителя подлежит пересмотру с учетом положений постановления. Федеральному законодателю надлежит внести необходимые изменения в действующее регулирование.