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КС РФ: совершеннолетние дети могут лишить родителей прав за насилие над ними

ТАСС

Совершеннолетние граждане вправе требовать лишения родительских прав, если их родитель ранее совершил преступление против их половой неприкосновенности. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда РФ.

КС РФ: совершеннолетние дети могут лишить родителей прав за насилие над ними
© РИА Новости

Правовой вопрос возник в связи с жалобой гражданки А. В июне 2023 года суд назначил ее отцу наказание в виде 14 лет и 6 месяцев лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности, совершенные в отношении заявительницы и ее несовершеннолетней сестры. Позднее по иску матери он был лишен родительских прав в отношении трех младших детей.

Однако, когда сама А. обратилась в суд с аналогичным требованием, ей отказали - суды всех инстанций сослались на статьи 54, 69 и 70 Семейного кодекса РФ, указав, что лишение родительских прав возможно только в отношении несовершеннолетних детей, тогда как заявительница уже достигла совершеннолетия на момент вынесения приговора в отношении ее отца.

Позиция Конституционного суда

В КС отметили, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции, однако их применение в системе действующего правового регулирования допускает ситуации, при которых совершеннолетние граждане, родители которых совершили в отношении них преступления против половой неприкосновенности, лишаются возможности требовать лишения родительских прав и, следовательно, прекращения правовой связи с таким родителем.

Как пояснили в суде, семейное законодательство не предусматривает механизма лишения родительских прав в отношении совершеннолетних детей, что ставит потерпевших в неравное положение с усыновленными, в отношении которых допускается отмена усыновления при доказанности аналогичных преступлений. При этом сохранение правовой связи между совершеннолетним потерпевшим и родителем-преступником затрагивает достоинство личности и ставит под сомнение эффективность государственных гарантий защиты прав и свобод, что несовместимо с конституционными гарантиями государственной защиты прав и свобод.

Конституционный суд постановил, что оспариваемые положения Семейного кодекса РФ не препятствуют рассмотрению и удовлетворению судами исков о лишении родительских прав, поданных совершеннолетними гражданами, в отношении которых их родитель ранее совершил преступление, являющееся основанием для лишения родительских прав. Такое истолкование и применение данных правил возможно лишь постольку, поскольку законодательством не предусмотрен иной правовой механизм, позволяющий прекратить правовую связь между родителем и достигшим совершеннолетия ребенком.

Дело заявителя подлежит пересмотру с учетом положений постановления. Федеральному законодателю надлежит внести необходимые изменения в действующее регулирование.