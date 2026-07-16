Названа дата премьеры мюзикла «Вальмон. Опасные связи»

Премьера мюзикла «Вальмон. Опасные связи» в постановке Современного Театра Мюзикла состоится 14-15 октября в Театриуме на Серпуховке. Это яркая сценическая версия знаменитого романа Пьера Шодерло де Лакло – история о любви как искусстве соблазна и оружии власти. В центре сюжета – два непревзойденных мастера интриги: виконт де Вальмон и маркиза де Мертей. Их противостояние начинается как игра, но оборачивается разрушительными последствиями для всех участников.

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Главные роли исполняют заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева и лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Дмитрий Ермак. Для этих звезд проект станет легендарным воссоединением на одной сцене после триумфального мюзикла ZORRO!

Звездный состав

Маркиза де Мертей в исполнении Нонны Гришаевой – вызов, который актриса принимает с особым интересом. В одной из лучших экранизаций романа «Опасные связи» (1988) Гленн Клоуз создала эталонный образ ледяной расчетливости, но Гришаева намерена разрушать шаблоны.

Нонна Гришаева: «Я никогда в жизни не плела интриг, я это ненавижу. И именно поэтому мне очень интересен этот образ, хочется попробовать, что это такое, как это бывает, посуществовать в этом изнутри. Мы будем разрушать шаблоны. Моя Мертей – глубоко несчастная женщина, потому что она заморозила свою кровь до нуля, чтобы больше не обжечься. На самом деле она любит Вальмона и не может ему простить предательства и его влюбленности в другую женщину. Она считает, что он должен принадлежать только ей, любить только ее. Когда играешь отрицательного персонажа, нужно обязательно пытаться оправдать его для самой себя. Я оправдываю свою Мертей тем, что она несчастна».

Дмитрий Ермак не примеряет на себя образы, которыми режиссеры в разных экранизациях романа награждали своих героев, – будь то ироничная утонченность и интеллектуальность Джона Малковича или аристократическая сдержанность Колина Ферта. Он создает своего Вальмона, обращаясь к собственной актерской природе. В его прочтении герой предстанет живым, противоречивым и неожиданным – таким, каким его еще не видели на российской сцене.

Дмитрий Ермак: «Для того чтобы сыграть Вальмона, нужны особые качества: харизма, мужественность, то самое отрицательное обаяние, которое притягивает сильнее, чем открытая добродетель. Я не планирую намеренно уходить от шаблонов. Я собираюсь нырнуть в эту историю с головой и наделить персонажа максимально возможным количеством живых, противоречивых, неожиданных проявлений».

Сюжет

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В роскошном Париже XVIII века чувства становятся частью тщательно продуманной игры, где каждый шаг просчитан, а каждое признание может оказаться ловушкой. В центре сюжета – легендарный виконт де Вальмон и блистательная маркиза де Мертей. Два непревзойденных мастера интриги вступают в опасное противостояние, которое начинается как развлечение, но приводит к последствиям, способным разрушить жизни всех участников этой игры.

Альберт Могинов, продюсер: «Сюжет “Опасных связей” актуален всегда. Он интересен всем поколениям и всем категориям зрителей, потому что это в первую очередь человеческие взаимоотношения, изначально очень острые. Интриги, скандалы, расследования – это то, что любит публика по всему миру. Здесь есть и прекрасное, романтичное, чистое – настоящая любовь, а есть коварство, интриги, сомнения. Это противостояние добра и зла, женской изощренности и мужского самолюбия, которое оказывается ущемленным и растоптанным. Этот клубок человеческих страстей интересен всегда. Новое прочтение режиссера Ильи Архипова в сочетании с красочными декорациями, великолепными историческими костюмами, глубокой смысловой составляющей и прекрасным музыкальным материалом, специально написанным для спектакля, безусловно, произведет эффект разорвавшейся бомбы».

О спектакле

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Визуальное решение и эстетика

В спектакле воссоздается изысканная атмосфера Франции XVIII века: костюмы, прически и декорации погружают зрителя в мир аристократических салонов и балов. Художник-сценограф Алёна Пескова создала лаконичные, но выразительные декорации, а художник по костюмам Ирина Алексеева разработала роскошные наряды в стиле рококо.

Илья Архипов, режиссер: «Наша постановка не эклектична, но при этом очень смело соединяет современные театральные тенденции: костюмы, декорации, минимализм – или, как я его называю, “необходизм” в театре. При этом мы отталкиваемся от эпохи, когда было написано произведение, – в ней множество красивых образов, и сейчас, через призму молодых творцов, они обретают новое звучание и не выглядят “нафталиновыми”. Поэтому я с уверенностью могу сказать: визуальная составляющая нашего спектакля уникальна, красива и неповторима, потому что она создана по-настоящему талантливыми людьми».

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Музыка и хореография

Особую атмосферу спектакля создает уникальное музыкальное решение композитора Александра Богачёва: изысканная эстетика эпохи барокко органично переплетается с современными ритмами и аранжировками. Хореография Сергея Нарышева превращает действие в захватывающий пластический поединок, где за внешней красотой скрываются страсть, ревность и борьба за власть над чужими сердцами.

«Вальмон. Опасные связи» – это эффектный музыкальный спектакль о любви и мести, искушении и расплате, о чувствах, которые невозможно контролировать, даже если всю жизнь считаешь себя хозяином игры.

В ролях

В роли Маркизы де Мертей также на сцену выйдет Жанетт Гурская. В роли госпожи де Турвель – Елизавета Пащенко (мюзиклы «Времена не выбирают», «Все о Золушке», «Преступление и наказание») и Ася Будрина («Преступление и наказание», «Принцесса цирка», «ПраймТайм»). Юную Сесиль сыграют лауреат премии «Звезда Театрала» Екатерина Короткова, Мария Паротикова и Кристина Кукас (театр им. Ермоловой). Роль Дансени исполнят Семен Газиев (театр РОСТА) и Дмитрий Оболонков (Театр Армии), а Азолана – Марк Подлесный (мюзиклы «Норд-Ост», «Поющие под дождем», «Чебурашка») и Николай Рубцов.