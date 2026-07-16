Волошин оценил суд над Анной Новиковой как охоту на ведьм
Судебные преследования за гуманитарную помощь жителям Донбасса, подобные тем, что развернулись во Франции против Анны Новиковой, становятся в европейских странах новой нормой, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. Само же уголовное преследование основателя SOS Donbass Анны Новиковой, по его мнению, похоже на средневековую охоту на ведьм.
Такие "охоты на ведьм" проходят до сих пор, но под другими лозунгами и с другими декорациями, подчеркнул он в комментарии ТАСС.
При этом указал на то, что на Западе является вполне допустимым сбор денег на ВСУ и оружие, отправляемое затем в зону конфликта. Однако за сбор средств в пользу мирных жителей Донбасса - на лекарства, продукты и одежду для них, пострадавших от обстрелов ВСУ вас легко объявят "угрозой национальной безопасности". Хотя единственная "вина" Новиковой заключалась в ее гуманитарной деятельности и несогласии с официальной позицией по отношению к конфликту.
Такие суды, как над Анной Новиковой, по мнению Волошина, "многое говорят о современном европейском лицемерии".
А нарушение прав человека в такого рода процессах уже не вызывают общественного резонанса на Западе, говорит Волошин, поскольку мир перегружен кризисами, а политические дела в западной прессе замалчиваются.
В такой ситуации, люди, находящиеся в недружественных России странах и занимающиеся, несмотря на официальное давление на них, поддержкой пострадавших, а также не желающие отказаться от своей - альтернативной - точки зрения на происходящие события, заслуживают еще большее уважение.
Александр Волошин уверен, что со временем история всё расставит по своим местам. А каждый новое дело, подобное уголовному преследованию Новиковой, только лишь сильнее подрывает миф о европейской якобы свободе слова и политическом якобы плюрализме.
Сенатор выразил Анне Новиковой поддержку и огромное признание за помощь, которую ассоциация SOS Donbass оказала Донбассу.
Справка "РГ"
Анна Новикова - гражданская активистка, основательница и вице-президент гуманитарной ассоциации SOS Donbass уже более полугода находится в женской тюрьме Флери-Мерожи. Ее обвиняют в "сговоре с иностранной державой", "сборе информации" и "действиях, способных подорвать интересы Франции". За все эти навязываемые ей обвинения ей грозит до 15 лет лишения свободы.