Волошин оценил суд над Анной Новиковой как охоту на ведьм

Судебные преследования за гуманитарную помощь жителям Донбасса, подобные тем, что развернулись во Франции против Анны Новиковой, становятся в европейских странах новой нормой, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. Само же уголовное преследование основателя SOS Donbass Анны Новиковой, по его мнению, похоже на средневековую охоту на ведьм.

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Такие "охоты на ведьм" проходят до сих пор, но под другими лозунгами и с другими декорациями, подчеркнул он в комментарии ТАСС.

При этом указал на то, что на Западе является вполне допустимым сбор денег на ВСУ и оружие, отправляемое затем в зону конфликта. Однако за сбор средств в пользу мирных жителей Донбасса - на лекарства, продукты и одежду для них, пострадавших от обстрелов ВСУ вас легко объявят "угрозой национальной безопасности". Хотя единственная "вина" Новиковой заключалась в ее гуманитарной деятельности и несогласии с официальной позицией по отношению к конфликту.

Такие суды, как над Анной Новиковой, по мнению Волошина, "многое говорят о современном европейском лицемерии".

А нарушение прав человека в такого рода процессах уже не вызывают общественного резонанса на Западе, говорит Волошин, поскольку мир перегружен кризисами, а политические дела в западной прессе замалчиваются.

В такой ситуации, люди, находящиеся в недружественных России странах и занимающиеся, несмотря на официальное давление на них, поддержкой пострадавших, а также не желающие отказаться от своей - альтернативной - точки зрения на происходящие события, заслуживают еще большее уважение.

Александр Волошин уверен, что со временем история всё расставит по своим местам. А каждый новое дело, подобное уголовному преследованию Новиковой, только лишь сильнее подрывает миф о европейской якобы свободе слова и политическом якобы плюрализме.

Сенатор выразил Анне Новиковой поддержку и огромное признание за помощь, которую ассоциация SOS Donbass оказала Донбассу.

Справка "РГ"

Анна Новикова - гражданская активистка, основательница и вице-президент гуманитарной ассоциации SOS Donbass уже более полугода находится в женской тюрьме Флери-Мерожи. Ее обвиняют в "сговоре с иностранной державой", "сборе информации" и "действиях, способных подорвать интересы Франции". За все эти навязываемые ей обвинения ей грозит до 15 лет лишения свободы.