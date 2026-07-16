В Татарстане 17 июля может выпасть до месячной нормы осадков

Сильные дожди и ливни с грозами прогнозируются в течение суток 17 июля в Татарстане. В регионе может выпасть до 100% от месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр республики.

"В течение суток 17 июля и ночью 18 июля 2026 года в связи с образованием над нашими районами активного циклона на территории Республики Татарстан ожидается существенное ухудшение погодных условий. Прогнозируются сильные дожди и ливни, местами грозы и сильный ветер порывами 15-20 м/с, локально град. По расчетам в этот период на преобладающей территории республики количество осадков может составить от 20 до 60 мм, что соответствует 30-100% от месячной нормы", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, наибольшее количество осадков ожидается в южных районах республики. Температура в ночные часы будет составлять до 16 градусов, днем 17 июля - не выше 21 градуса.