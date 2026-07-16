В российском квасе нашли лишний спирт

В российском квасе обнаружили коктейль из синтетических подсластителей, сильный дрожжевой привкус и лишний спирт. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Эксперты Роскачества нашли в составе кваса «Желтая бочка» сразу три сильных подсластителя: ацесульфам калия Е950, цикламат натрия Е952 и сахаринат натрия Е954. Этот же коктейль из подсластителей обнаружили в напитках «Моя цена».

Как отмечают авторы Telegram-канала, подобная смесь зачастую позволяет производителям использовать меньше обычного сахара и таким образом не попасть под акциз на сахаросодержащие напитки. Однако у чувствительных людей эти компоненты могут вызвать индивидуальную аллергическую реакцию.

В то же время в продукции брендов «Зеленая линия» и «Царские припасы» зафиксировали превышение допустимой доли этилового спирта. Вместе с замечаниями к аромату и вкусу эксперты задумались о возможности кваса перебродить.

Как показало исследование Роскачества, самыми популярными безалкогольными напитками у россиян являются соки и нектары из фруктов. На втором месте расположился компот (64 процентов), на третьем — квас (61 процентов). Газированные напитки и морс назвали 56 и 55 процентов опрошенных.