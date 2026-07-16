Уехавший в США российский комик дважды спасся от аварии благодаря Tesla

Известный российский стендап-комик Александр Незлобин, уехавший в США, рассказал, что автомобиль Tesla дважды спас его от серьезной аварии. Об этом он вспомнил в ролике, опубликованном на своем YouTube-канале.

«Один раз вообще было странно: она резко ушла в другую линию. И из-под меня вылетел мотоциклист. То есть он как-то меня обгонял. Когда она ушла, я через секунду увидел мотоциклиста», — отметил юморист.

По словам Незлобина, в этот момент его автомобиль не был в режиме автопилота. Он также счел произошедший инцидент «суперспасением» от ДТП. Подробности другого случая, когда электромобиль помог ему не попасть в аварию, комик не раскрыл.

Ранее Незлобин поиронизировал над тем, что у него нет статуса иностранного агента в России. Юморист пошутил, что Минюст России не включил его в реестр иностранных агентов, поскольку он недостаточно популярен для этого.