Путешествия в Приамурье будет "раскручивать" краснокнижная птица

Туризм в Приамурье обзавелся официальным логотипом, и теперь путешествия по региону будут продвигаться за рубежом под национальным брендом Discover Russia.

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В качестве символа амурского туризма отныне выступает японский журавль. Его разработал дизайнер Агентства гостеприимства Амурской области Дмитрий Василец. Изначально он предложил три варианта, которые ассоциируются с регионом: Триумфальная арка в Благовещенске, амурозавр и японский журавль. Утвердили последний. Получилось изображение грациозной птицы, которая расправила крылья, изогнула шею и как будто устремилась к солнцу.

"С первого взгляда кажется, что рисунок простой, но на самом деле работа кропотливая", - поделился Дмитрий Василец.

На международном туристическом рынке под брендом Discover Russia сегодня представлены более 60 регионов России, которые имеют собственный логотип. Например, в Бурятии это нерпенок, а в Приморском крае - маяк.