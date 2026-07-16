ОП Запорожья: Киев не понимает, что ударами по ЗАЭС не удастся оказать давление на РФ

Киевский режим не понимает, что ударами по Запорожской атомной электростанции и ее сотрудникам он не сможет оказать давление на Российскую Федерацию. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

15 июля Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником служебный автомобиль ЗАЭС, в результате чего погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил убийство Яковлева, назвав нападение на ЗАЭС и ее руководство "недопустимым".

"Убийство людей, чья задача обеспечение ядерной безопасности - это не просто очередное преступление Киева, а попытка создать угрозу безопасному функционированию всей ЗАЭС. Полагаем, что произойдет с территориями в радиусе сотен километров от станции в случае аварии на ней, никому объяснять не надо, но последователи Бандеры уже давно не учитывают интересы не только жителей Украины, но и других стран, в том числе тех, чьи правительства продолжают поощрять укронацистов. Печально, что ни киевский режим, ни его хозяева не понимают, что ударами по ЗАЭС и его сотрудников им не удастся оказать давление на нашу страну и тем более изменить ход специальной военной операции", - сказал Бибаров-Государев.

Председатель Общественной палаты Запорожской области подчеркнул, что создание буферной зоны возле ЗАЭС - необходимость.

"Совершенно очевидно, что создание буферной зоны вблизи ЗАЭС - это жизненная необходимость. Украина своими террористическими ударами заставляет наши войска расширять зону специальной военной операции. А Киев, создавая угрозу ЗАЭС, оставляет право России применять любые средства для защиты не только россиян, но и гражданского населения всего региона", - подчеркнул Бибаров-Государев.

Он добавил, что Общественная палата приветствует заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, и выразил надежду, что и другие международные организации дадут честную и справедливую оценку данному инциденту.