В Челябинской области спасатели эвакуировали 42 человека из-за паводка

Уровень воды резко повысился в двух реках на территории Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области. Из зоны подтопления спасатели эвакуировали 42 человека, сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

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"В Верхнеуфалейском городском округе проводится комплекс мер по стабилизации обстановки после сильных осадков и подъема уровня воды в реках Уфалейка и Генералка. <…> Из зоны подтопления эвакуированы 42 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в округе был развернут пункт временного размещения на 13 койко-мест, дополнительно готовится еще один пункт на 50 койко-мест.

По информации пресс-службы, на территории муниципалитета действует режим повышенной готовности. Проводится укрепление стен плотины методом отсыпки скальным грунтом. Для реагирования на возможное осложнение ситуации задействованы силы и средства территориальной подсистемы РСЧС, также задействованы органы местного самоуправления, подразделения МЧС России и спасательные формирования.