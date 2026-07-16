Радость от нового листочка: зачем россияне выращивают растения дома. Исследование Rambler&Co

У каждого пятого опрошенного есть мини-огород на подоконнике или балконе.

Растения дома все чаще перестают быть украшением интерьера или участка, а становятся полноценным хобби. Медиахолдинг Rambler&Co и аналитики Купера провели опрос и выяснили, что жители страны выращивают дома и на даче и почему их так увлекает это занятие.

8 из 10 россиян занимаются этим дома или на даче. У трети опрошенных (34%) есть комнатные растения, у каждого пятого (21%) – грядки на даче, а у четверти (24%) – и то, и другое. Еще 21% пока не успели попробовать, но могли бы заняться садоводством в будущем.

По данным аналитиков Купера, в первом полугодии 2026 года пользователи чаще всего заказывали удобрения и грунты, семена, емкости для рассады, а также средства для защиты сада. Так, спрос на удобрения, грунт и средства по уходу за растениями вырос на 5%, а на лопаты, грабли и вилы на 4%. Средний чек на покупку товаров для дачи составил 333 рубля.

Чаще всего россияне выращивают декоративные комнатные растения (28%), овощи (20%), зелень (укроп, базилик, петрушку – 18%), а также ягоды и фрукты (17%). Еще 9% ухаживают дома за рассадой для дачи, а 8% – травами и пряностями для кухни. У каждого пятого (21%) есть свой мини-огород прямо на подоконнике или балконе. Еще 19% тоже хотели бы реализовать эту идею и уже думали об этом. 60% опрошенных пока не завели домашний огород.

Увлекаются растениеводством россияне в основном из-за эстетики: 24% ответили, что цветы и зелень украшают дом или участок. 19% нравится сам процесс, и они воспринимают это занятие как хобби. Еще 15% просто продолжают таким образом семейную традицию – растения выращивали родители или бабушки и дедушки. Почти столько же (14%) отмечают, что это успокаивает и дает ощущение ответственности. А 8% удается таким образом экономить на покупке овощей и зелени.

Более трети россиян (39%) признаются, что каждый новый листок или цветок приносит им радость. 17% любят делиться фотографиями растений и урожая с родными. 11% стараются найти для своих цветов лучшее место в доме. Еще 12% признаются, что разговаривают с ними и даже придумывают им имена. Каждый пятый (21%) ищет информацию о своих растениях в интернете или в соцсетях.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co со 2 по 13 июля 2026 года, в нем приняли участие более 2 тысяч человек.