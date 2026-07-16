ЧС в Крыму сегодня: беспилотная опасность, перекрытие моста и отключения света

Вечером 15 июля в Крыму вновь объявили беспилотную опасность. Движение по Крымскому мосту перекрывали почти на пять часов — с полуночи до пяти утра. Издание aif.ru разбиралось, что еще известно к этому часу.

К моменту открытия проезда со стороны Тамани скопилось около 500 машин, со стороны Керчи — порядка 200. К утру очереди сократились: со стороны Керчи их не было, со стороны Тамани ожидание составляло около часа.

По данным Минобороны РФ, за сутки средства ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Азовского моря и другими регионами. В Севастополе ночь прошла без воздушных тревог, однако ограничения по электричеству сохраняются.

В городе действуют графики веерных отключений по схеме два часа со светом и шесть — без. Власти призывают жителей и бизнес сократить потребление энергии. Из-за перебоев с электричеством изменилась работа общественного транспорта. Часть троллейбусных маршрутов временно не обслуживается, остальные следуют с увеличенными интервалами.

Продажа топлива в Севастополе продолжается по QR-кодам, при этом срок действия кодов, выданных накануне, продлен на день. Стандартный лимит — 20 литров, для бензина АИ-92 — 30 литров, на четырех АЗС — до 40 литров. Дизельное топливо отпускается без QR-кодов, но с ограничением 20 литров.

Власти Крыма приняли решение о бесплатной выдаче баллонного газа на время ЧС. В первую очередь его получат социально незащищенные категории граждан. Всего на этой неделе планируется распределить около четырех тысяч баллонов. Жителей предупредили о мошенниках, которые под видом сотрудников газовой службы требуют оплатить штрафы за использование генераторов — никаких санкций за это не предусмотрено.