18-летняя жена казанского стрелка рассказала, как влюбилась в мужа

18-летняя жена Ильназа Галявиева, который был приговорен к пожизненному сроку за массовое убийство в казанской гимназии №175, рассказала о том, как влюбилась в мужа — 15 июля пара поженилась в колонии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Супругой Галявиева стала девушка по имени Диана, родом из Ростовской области. По ее словам, впервые она увидела Галявиева в новостях и он «показался ей привлекательным». После этого она решила написать ему письмо.

«Я увидела его в новостях. Помните, ведь про это громкое дело все показывали и рассказывали. И вот я заинтересовалась этой ситуацией. Изначально мы смотрим на внешность человека. Мне Ильназ показался привлекательным, я решила написать ему письмо. У нас завязалось общение», — рассказала девушка.

В итоге Диана и Галявиев встретились на свидании в колонии. По словам девушки, они сразу полюбили друг друга.

«У нас нет никакой выгоды, корысти. Наверное, с первого взгляда я влюбилась. Он, как я говорила, мне показался красивым. Общество наверняка воспримет это как какую-то дикость. Человек ведь совершил такое преступление. Но тем не менее я слушаю свое сердце», — заявила она.

Напомним, что в 2021 году Галявиев устроил скулшутинг в казанской гимназии. В результате погибли два учителя и семь детей.

Ранее Галявиев женился в колонии.