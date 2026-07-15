Мигрантов обяжут покупать телефон при въезде в Россию

О том, что иностранец, приезжающий трудиться в России, будет обязан по приезде приобрести мобильный телефон, заявил сегодня статс-секретарь - замминистра внутренних дел Игорь Зубов. И сделал он это на заседании комитета по международным делам Совета Федерации.

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По словам Игоря Зубова, каждый иностранец, который приезжает в нашу страну работать и жить долго, будет обязан приобрести телефон, в котором будет его электронный профиль. В итоге миграционная служба будет точно знать, где человек находится.

"Он не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно, поменять место своего пребывания", - заявил Зубов.

По мнению заместителя министра, наличие у гастарбайтера телефона, даст возможность миграционной службе предупреждать приезжего, что его приглашают на встречу или что у него заканчивается срок действия документов.

Покупка мобильного при въезде, это не только намерения власти. Напомним, что с сентября 2025 года в Московском регионе идет тестирование мобильного приложения "Амина". Оно дает возможность полиции видеть, где находится человек и передавать его геолокацию. Использование этого приложения обязательно для совершеннолетних мигрантов, приезжающих в Россию без виз.

В полицейском ведомстве напомнили, что на конец прошлого года почти 140 тысяч иностранных граждан было снято с миграционного учета по причине того, что в "Амине" не было их геоданных. А с миграционного учета приезжего снимут, если его локация не поступала в систему больше трех рабочих дней.