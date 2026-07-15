Писатель и публицист Михаил Ардов скончался в возрасте 88 лет

Умер писатель Михаил Ардов, брат народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова и сын писателя Виктора Ардова. Об этом филолог Николай Подосокорский в своем Telegram-канале.

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Он сообщил, что писатель, публицист, мемуарист, священнослужитель Ардов скончался в возрасте 88 лет.

Михаил Ардов родился в Москве в 1937 году. Большая часть его жизни была связана с церковным служением: до 1993 года он был клириком Русской православной церкви, но затем сменил юрисдикцию, перейдя в Российскую православную автономную церковь. Там он получил сан протопресвитера и на долгие годы стал настоятелем храма на Головинском кладбище, одновременно отвечая за работу всех приходов РПАЦ в Москве в качестве благочинного.

По информации Telegram-канала, последние годы своей жизни он провел в частном пансионате для пожилых, куда переехал в 2020 году.