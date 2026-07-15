Россиянам рассказали, кому нельзя есть малину

Малины — главный «народный лекарь» при простуде, рассказала в беседе с журналистами News.ru нутрициолог, ароматерапевт Елена Милаева. Вместе с тем, пояснила она, мелкие косточки и органические кислоты, содержащиеся в этой ягоде, могут раздражать слизистую желудка.

Специалист пояснила, что косточки и кислоты действуют на нежную слизистую желудка как наждачная бумага, что особенно опасно при наличии гастрита и язвы.

Милаева уточнила, что малина также может истончать зубную эмаль из-за органических кислот. Она добавила, что содержащиеся в ней салицилаты способны вызывать аллергические реакции — от сыпи до серьезных отеков.

По ее мнению, в детский рацион малину стоит вводить с осторожностью: до трех лет достаточно горсти до 50 граммов пару раз в неделю, детям постарше — 150-200 граммов в день. После еды, заметила эксперт, рот следует обязательно прополоскать водой.

Напомним, что малина содержит витамин C, калий, магний, марганец, медь, железо и другие микроэлементы. В составе ягоды есть полифенолы, антоцианы, флавоноиды и фенольные кислоты.

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В 100 граммах малины содержится около 3,7 грамма пищевых волокон. Клетчатка способствует нормальной работе кишечника и помогает поддерживать здоровый рацион.

Медики отмечают, что употребление малины несет и определенные риски. Специалисты, в частности, рекомендуют учитывать особенности организма при подагре и мочекаменной болезни: из-за состава ягоды ее употребление в больших количествах может быть нежелательным.