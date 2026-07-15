Тимур Иванов обратится в КС РФ, чтобы заключить контракт о службе на СВО

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов намерен и дальше добиваться в судебном порядке обязания Минобороны РФ заключить с ним контракт и отправить в зону СВО вплоть до участия в штурмовых подразделениях. Как уточнил ТАСС адвокат Денис Балуев, защита Иванова считает нецелесообразным направлять в Минобороны новые просьбы.

Ранее ТАСС сообщал, что Мосгорсуд признал законным решение Мещанского районного суда Москвы отказать инстанции в обязании Минобороны РФ заключить контракт с бывшим заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым и отправить его в зону СВО.

"Иванов все также готов заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону боевых действий в любой воинской должности, которая будет ему определена, вплоть до участия в штурмовом подразделении. Вместе с тем мы считаем, что нецелесообразно сейчас обращаться в ведомство с аналогичными просьбами в МО РФ об отправке Иванова на СВО. Вместо того, мы намерены обжаловать и дальше решение Мещанского районного суда в кассации, Верховном суде РФ, а также в Конституционном суде РФ", - сказал защитник.

По его словам, в вышестоящих инстанциях защита Иванова намерена настаивать "на своих законных основаниях об отправке осужденных на СВО".