В российском регионе провели молебен о предотвращении пожаров

В Тюмени провели молебен о предотвращении пожаров. Об этом сообщило МЧС региона.

Богослужение состоялось в преддверии 99-летия Государственного пожарного надзора (ГПН) на территории Тюменского учебного центра МЧС России. В пресс-службе ведомства уточнили, что молебен провели за здравие всех тех, в чьи профессиональные обязанности входит предупреждение пожаров и их ликвидация.

«Главная задача государственного пожарного надзора — обеспечить повсеместное соблюдение требований пожарной безопасности. Инспекторы ГПН не только выявляют нарушения, но и анализируют причины уже произошедших пожаров, чтобы помочь предотвратить их в будущем», — отмечается в публикации.

Ранее в Перми провели молебен о защите города от напастей и беспилотников.