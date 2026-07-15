Шоумену Николаю Фоменко грозит арест до 15 суток

Актеру и телеведущему Николаю Фоменко, одному из основателей рок-группы «Секрет», грозит административная ответственность за уклонение от исполнения административного наказания. Об этом пишет пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что 30 июля мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское рассмотрит дело в отношении Фоменко по ч. 1 ст. 20.25 КоАП.

Статья предусматривает ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок. Возможные санкции — штраф в двукратном размере суммы задолженности, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 50 часов.

Журналисты уточнили, что шоумен неоднократно уклонялся от оплаты штрафов за парковку, в связи с чем привлекался к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 год суд оштрафовал на 10 тыс. рублей блогера и телеведущую Ксению Собчак. Причиной стала неуплата в положенный срок штрафа за неоплату парковки.