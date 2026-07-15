Ливень, ураган и отключения света: что сейчас происходит в Екатеринбурге

Сильный ливень затопил улицы Екатеринбурга, жители жалуются на то, что в центре города парализовано движение, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, ураганный ветер повалил деревья на проспекте Ленина, улицах Металлургов, Первомайской, Советской и Мамина-Сибиряка — они рухнули на контактные сети, трамвайные провода и припаркованные машины, перекрыли проезды.

Стихия сказалась и на городском транспорте — в Екатеринбурге начались перебои с электричеством, в результате, светофоры погасли на Блюхера, Карла Либкнехта и других центральных магистралях. Автобусы, троллейбусы и трамваи встали — уехать сейчас невозможно, отмечают очевидцы.

Источник уточнил позже, что из-за непогоды вышли из строя 49 светофоров. Работу 15 из них удалось восстановить. Ремонтные работы ведутся на 3, 8, 13, 15, 16, 18 линиях трамваев; 26, 32 линиях троллейбусов.

Гроза нарушила работу аэропорта Кольцово — лайнеры из Самары, Хабаровска и Москвы ушли на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск.

Ранее сообщалось, что власти на фоне сильнейшего паводка ввели режим ЧС в Екатеринбурге, Первоуральске, Староуткинске, Горноуральском и Кувшинском муниципальных округах, Нижнесергинском районе.