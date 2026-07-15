Работу частного детсада приостановили из-за грубых нарушений

Работу частного детского сада в Екатеринбурге приостановили из-за нарушений эпидемиологических и санитарных норм, сообщает пресс-служба Академического райсуда города.

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В сообщении уточняется, что выявленные нарушения создают реальную угрозу причинения вреда здоровью и жизни граждан, в том числе несовершеннолетних.

Помимо этого, с учетом количества нарушений и наличия прямой причинно-следственной связи между несоблюдением санитарных требованием и ростом заболеваемости воспитанников суд назначил наказание в виде приостановки деятельности детского сада на 90 суток.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге поезд насмерть сбил человека.